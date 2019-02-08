Мужчину, убившего участкового, освободили от уголовной ответственности

Мужчине грозила смертная казнь, но его освободили от уголовной ответственности. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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8 февраля прошел суд по громкому уголовному делу об убийстве участкового милиционера жителем Ивацевичского района. 57-летний мужчина, которому грозила смертная казнь, был освобожден.

- Он освобожден от уголовной ответственности. К нему будут применены меры безопасности в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением, - цитирует belta.by старшего прокурора отдела прокуратуры Брестской области Геннадия Бурого.

Дело рассматривалось в отсутствие обвиняемого, который находился в следственном изоляторе.

Напомним, трагедия в деревне Бобровичи Ивацевичского района случилась в августе прошлого года. Сообщалось, что два милиционера пришли к мужчине, чтобы проверить, не хранится ли у него оружие, а он выстрелил в участковых. Один милиционер погиб, второй попал в больницу. После задержания оказалось, что мужчина не был пьян.

Максимальное наказание, которое ему грозило - смертная казнь. Однако экспертиза показала, что он страдает психическим расстройством.

Известно, что мужчина с 1987 года был зарегистрирован охотником, имел действующее разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия.