В Минске студентов-медиков сняли с занятий, чтобы направить в поликлиники

Эпидемию гриппа в Беларуси не объявляли, но студентов направили в поликлиники в связи с подъемом заболеваемости. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Информация о том, что всех студентов-медиков 6-го курса сняли с занятий, появилась на официальном сайте Белорусского государственного медицинского университета.

В сообщении, подписанном деканом лечебного факультета А.И.Волотовским, говорится:

"В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения от 04.02.2019 №120 с 11.01.2019 на период до 1 месяца все студенты 6-го курса снимаются с занятий в распоряжение Комитета по здравоохранению Мингорисполкома для работы в организациях здравоохранения в связи с подъемом заболеваемости населения".

К этому тексту прилагается список распределения студентов по поликлиникам. Указано, что студенты 11 февраля должны прибыть в учреждения здравоохранения. В списке более 350 человек.

Напоминим, эпидемию гриппа в Беларуси медики не объявляли, школы не закрывались на карантин. 6 февраля в Минздраве рассказали, что в Беларуси есть незначительный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Выявляются вирусы гриппа в основном у тех, кто не привит.