2019-02-08T15:23:59+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске студентов-медиков сняли с занятий, чтобы направить в поликлиники

Это объясняют подъемом заболеваемости
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Эпидемию гриппа в Беларуси не объявляли, но студентов направили в поликлиники в связи с подъемом заболеваемости.Эпидемию гриппа в Беларуси не объявляли, но студентов направили в поликлиники в связи с подъемом заболеваемости.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Информация о том, что всех студентов-медиков 6-го курса сняли с занятий, появилась на официальном сайте Белорусского государственного медицинского университета.

В сообщении, подписанном деканом лечебного факультета А.И.Волотовским, говорится:

"В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения от 04.02.2019 №120 с 11.01.2019 на период до 1 месяца все студенты 6-го курса снимаются с занятий в распоряжение Комитета по здравоохранению Мингорисполкома для работы в организациях здравоохранения в связи с подъемом заболеваемости населения".

К этому тексту прилагается список распределения студентов по поликлиникам. Указано, что студенты 11 февраля должны прибыть в учреждения здравоохранения. В списке более 350 человек.

Напоминим, эпидемию гриппа в Беларуси медики не объявляли, школы не закрывались на карантин. 6 февраля в Минздраве рассказали, что в Беларуси есть незначительный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Выявляются вирусы гриппа в основном у тех, кто не привит.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В жутком лобовом ДТП в Бобруйске пострадали три человека
В Лельчицком районе застрелили волка, которому выбирали имя всей страной
Время ожидания по экстренному вызову "Скорой" составит 20 минут
Минский стадион "Динамо" борется за звание лучшей арены мира
Смертную казнь поддерживают все больше белорусов
48% белорусов считают родным белорусский язык
Мужчину, убившего участкового, освободили от уголовной ответственности
В Минске найден труп младенца с удавкой на шее
Гендиректор Минского завода шестерен задержан при получении взятки в 20 000 евро
Подозреваемых в убийстве ребенка нашли через 3,5 года
В Полоцке мужчина накачивал колесо МАЗа и погиб из-за взрыва покрышки
Больше 110 пар в Минске поженятся 14 февраля
В деревне горел дом, а женщина сидела в нем и читала газету
В Минске эвакуировали 1141 человека из-за пожара
Минтранс планирует создать аэропорт для лоукостов
В Беларуси в этом году появятся обновленные деньги
В Фаниполе рабочего завалило землей
В Добрушском районе воры вынесли батареи из Дома культуры
Беларусь начнет производство стрелкового оружия