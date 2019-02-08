В Минске студентов-медиков сняли с занятий, чтобы направить в поликлиники
Информация о том, что всех студентов-медиков 6-го курса сняли с занятий, появилась на официальном сайте Белорусского государственного медицинского университета.
В сообщении, подписанном деканом лечебного факультета А.И.Волотовским, говорится:
"В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения от 04.02.2019 №120 с 11.01.2019 на период до 1 месяца все студенты 6-го курса снимаются с занятий в распоряжение Комитета по здравоохранению Мингорисполкома для работы в организациях здравоохранения в связи с подъемом заболеваемости населения".
К этому тексту прилагается список распределения студентов по поликлиникам. Указано, что студенты 11 февраля должны прибыть в учреждения здравоохранения. В списке более 350 человек.
Напоминим, эпидемию гриппа в Беларуси медики не объявляли, школы не закрывались на карантин. 6 февраля в Минздраве рассказали, что в Беларуси есть незначительный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Выявляются вирусы гриппа в основном у тех, кто не привит.