2019-02-08T16:12:03+03:00
Общество
КП Беларусь

48% белорусов считают родным белорусский язык

А разговаривают на нем только 3%
Ирина ВЕТРОВА
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Будем учить и русский, и белорусский.Будем учить и русский, и белорусский.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Свежая статистика: по данным опроса, 48% жителей нашей страны считает своим родным языком белорусский, 43% - русский. Об этом говорится в сборнике ИАЦ "Республика Беларусь в зеркале социологии".

В исследовании также сообщается о том, что 6% респондентов выбрали в качестве родного одновременно два языка - белорусский и русский, а 2% - другие языки.

Белорусский в качестве родного чаще называло сельское население, а русский - жители городов.

Однако выяснилось, что белорусским языком люди пользуются очень редко. По статистике, в среднем это делают всего лишь 3% опрошенных. Зато примерно 18,5% читают издания на мове.

Любопытный факт: оказывается, на так называемой трасянке говорит в среднем 43,5% населения. Люди общаются на ней в магазинах, с друзьями, в семье.

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