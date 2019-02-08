48% белорусов считают родным белорусский язык
Свежая статистика: по данным опроса, 48% жителей нашей страны считает своим родным языком белорусский, 43% - русский. Об этом говорится в сборнике ИАЦ "Республика Беларусь в зеркале социологии".
В исследовании также сообщается о том, что 6% респондентов выбрали в качестве родного одновременно два языка - белорусский и русский, а 2% - другие языки.
Белорусский в качестве родного чаще называло сельское население, а русский - жители городов.
Однако выяснилось, что белорусским языком люди пользуются очень редко. По статистике, в среднем это делают всего лишь 3% опрошенных. Зато примерно 18,5% читают издания на мове.
Любопытный факт: оказывается, на так называемой трасянке говорит в среднем 43,5% населения. Люди общаются на ней в магазинах, с друзьями, в семье.