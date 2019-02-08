Смертную казнь поддерживают все больше белорусов

Многие белорусы не знают о том, что в нашей стране действует смертная казнь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А многие уверены, что она отменена в нашей стране

Изменить размер текста: A A

Итоги соцопроса: 60% белорусов выступили за смертную казнь. Об этом сообщается в сборнике социологических исследований ИАЦ "Республика Беларусь в зеркале социологии".

За отмену исключительной меры наказания высказались 18,5%, за введение моратория - 12,5% опрошенных. Затруднились ответить 9%.

Сообщается, что число поддерживающих смертную казнь выросло. По сравнению с предыдущим опросом, количество таких людей увеличилось на 8 процентных пунктов, а число выступавших за мораторий уменьшилось на 6,5 пункта.

Кроме того, выяснилось, что многие белорусы не знают о том, что в нашей стране действует смертная казнь. 12% от числа опрошенных считают, что эта мера отменена. О существовании моратория заявили 4%, а по мнению 7%, смертная казнь в Беларуси не исполнялась много лет.

Напомним, за последние 20 лет в Беларуси было расстреляно больше 400 человек, приговоренных к исключительной мере наказания. Только один из приговоренных был помилован президентом.

В Беларуси смертная казнь осуществляется непублично путем расстрела выстрелом в затылок. В карточке расстрелянного человека пишут: «Убыл по приговору». Родным не сообщают дату приведения приговора в исполнение, не выдают тело, не говорят, где оно захоронено.