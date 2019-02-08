Минский стадион "Динамо" борется за звание лучшей арены мира

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"Динамо" вошел в список номинантов на звание "Стадион 2018 года". Как сообщает belta.by, информация об этом размещена на сайте stadiumdb.com. Кроме него на звание лучшего стадиона 2018 года претендуют еще 26 арен из США, Австралии, Австрии, Италии, Венгрии, Турции других стран. Победителя выберет профессиональное жюри архитекторов, а также болельщики - голосование завершится 3 марта.

Напомним, минский стадион "Динамо" открылся после реконструкции летом 2018 года. Он был построен в 1934 году и за годы своего существования многое повидал - от серьезного пожара во время войны и Олимпийского огня в 1980 году. Он даже видел, как борисовский БАТЭ разгромил «Баварию».

Сейчас его трибуны вмещают 22 246 зрителей. В июне "Динамо" примет церемонии открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года, а также легкоатлетический турнир.