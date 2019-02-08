2019-02-08T17:28:11+03:00
Спорт
КП Беларусь

Минский стадион "Динамо" борется за звание лучшей арены мира

Победителя выберет профессиональное жюри архитекторов, а также болельщики
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
"Динамо" открылся после реконструкции летом прошлого года."Динамо" открылся после реконструкции летом прошлого года.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

"Динамо" вошел в список номинантов на звание "Стадион 2018 года". Как сообщает belta.by, информация об этом размещена на сайте stadiumdb.com. Кроме него на звание лучшего стадиона 2018 года претендуют еще 26 арен из США, Австралии, Австрии, Италии, Венгрии, Турции других стран. Победителя выберет профессиональное жюри архитекторов, а также болельщики - голосование завершится 3 марта.

Напомним, минский стадион "Динамо" открылся после реконструкции летом 2018 года. Он был построен в 1934 году и за годы своего существования многое повидал - от серьезного пожара во время войны и Олимпийского огня в 1980 году. Он даже видел, как борисовский БАТЭ разгромил «Баварию».

Сейчас его трибуны вмещают 22 246 зрителей. В июне "Динамо" примет церемонии открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года, а также легкоатлетический турнир.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В жутком лобовом ДТП в Бобруйске пострадали три человека
В Лельчицком районе застрелили волка, которому выбирали имя всей страной
Время ожидания по экстренному вызову "Скорой" составит 20 минут
Смертную казнь поддерживают все больше белорусов
48% белорусов считают родным белорусский язык
В Минске студентов-медиков сняли с занятий, чтобы направить в поликлиники
Мужчину, убившего участкового, освободили от уголовной ответственности
В Минске найден труп младенца с удавкой на шее
Гендиректор Минского завода шестерен задержан при получении взятки в 20 000 евро
Подозреваемых в убийстве ребенка нашли через 3,5 года
В Полоцке мужчина накачивал колесо МАЗа и погиб из-за взрыва покрышки
Больше 110 пар в Минске поженятся 14 февраля
В деревне горел дом, а женщина сидела в нем и читала газету
В Минске эвакуировали 1141 человека из-за пожара
Минтранс планирует создать аэропорт для лоукостов
В Беларуси в этом году появятся обновленные деньги
В Фаниполе рабочего завалило землей
В Добрушском районе воры вынесли батареи из Дома культуры
Беларусь начнет производство стрелкового оружия