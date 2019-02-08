2019-02-08T18:01:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Время ожидания по экстренному вызову "Скорой" составит 20 минут

А в сельской местности - полчаса
Ирина ВЕТРОВА
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В Беларуси введут такое понятие как "время ожидания" "Скорой".В Беларуси введут такое понятие как "время ожидания" "Скорой".Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Новое постановление введет такое понятие как "время ожидания" "Скорой". Сейчас есть три вида вызовов: по экстренным, срочным и неотложным случаям. В новом документе останется два - экстренные и неотложные, сообщает belta.by.

К экстренным вызовам относятся ДТП, пожары, другие чрезвычайные ситуации с пострадавшими, отравления химпрепаратами.

- По действующим нормам, время передачи экстренного вызова от диспетчера свободной бригаде скорой - не позднее 4 минут с момента регистрации. Диспетчер принимает вызов, который автоматически поступает на подстанцию соответствующей территории обслуживания. Время доезда к месту вызова по городу - не позднее 15 минут. В сумме получается 19 минут. А в новой редакции постановления будет 20 минут - это так называемое время ожидания с момента вызова до прибытия, - рассказал главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Александр Жинко.

Также он сообщил, что в сельской местности время на доезд больше - полчаса.

Время передачи срочного вызова - не позднее 15 минут, неотложного - не позднее часа. То есть, если прибавить время прибытия (15 минут), то выходит, что от звонка в скорую до ее приезда должно проходить полчаса в первом случае и и 1 час и 15 минут во втором.

В феврале ГАИ и здравоохранение Минска проведут в Минске акцию "Уступи дорогу скорой", направленную на пропаганду пропуска машин медиков, едущих по вызову.

Когда новые нормы вступят в силу, пока не известно.

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