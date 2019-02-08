В Лельчицком районе застрелили волка, которому выбирали имя всей страной. Фото с сайта vouk.by

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Волк был застрелен ночью 5 февраля в окрестностях деревни Букча. Ночью 5 февраля охотникам поступил звонок от местных жителей с сообщением о появлении волка в окрестностях деревни. Выяснилось, что это был первый «выход» данной особи к этой деревне.

Застреленный волк был 3-летним самцом-одиночкой. В том месте, где он жил, численность волков была очень низкой, и он не входил в стаю, сообщается на сайте vouk.by.

Конкурс на выбор имени для полесского волка был объявлен месяц назад. Имя ему выбирали всей страной – организация «Аховы птушак Бацькаўшчыны» получила 660 заявок. Окончательный выбор имени был назначен на 10 февраля. Ученые дали ему полевое имя Вася.

Исследования волков общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проводит в рамках «Природоохранного проекта для Полесья» при поддержке Франкфуртского зоологического общества.