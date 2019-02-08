В жутком лобовом ДТП в Бобруйске пострадали три человека

В лобовом ДТП в Бобруйске пострадали трое. Фото с сайта uvd.mogilev.by

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Авария произошла 8 февраля около 9:15. Автомобиль БМВ двигался по улице Урицкого. В районе перекрестка с улицей Ленина он выехал на полосу встречного движения. В результате этого БМВ столкнулся с автомобилем Хундай.

Скорая увезла водителя и пассажира автомобиля БМВ в больницу в бессознательном состоянии. Водитель второго автомобиля также госпитализирован.

Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома Александра Адотик, на обоих транспортных средствах установлена всесезонная резина.

На месте работает следственно-оперативная группа УВД Бобруйского горисполкома. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.