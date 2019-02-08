На Витебщине выбрали "Человека года"

На Витебщине выбрали обладателей звания "Человек года". Фото с сайта belta.by

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Церемония чествования лауреатов почетного звания "Человек года Витебщины" за 2018 год состоялась в Витебске 8 февраля. Лауреатами стали 50 представителей различных сфер деятельности, профессий и рангов, среди которых передовики производства, лучшая молодежь, музыканты, труженики промышленных цехов и хлебной нивы, педагогические и медицинские работники, творческая интеллигенция, представители силовых ведомств, спортсмены, пишет belta.by.

– За десять лет с момента учреждения почетного звания "Человек года Витебщины" его получила тысяча наших земляков. И это знак высокой оценки заслуг человека-созидателя, преданного своему делу, ведь добиваются успеха те, кто отдает работе всю душу и сердце, – отметил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

Кроме того, на церемонии по поручению председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко памятную медаль за укрепление содружества между регионами Российской Федерации и Витебской областью Николаю Шерстневу вручил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.