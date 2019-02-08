2019-02-08T20:54:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске задержаны пять подозреваемых в убийстве младенца

Уголовное дело расследует Следственный комитет
Надежда СЕРГЕЕВА
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Задержаны подозреваемые в убийстве младенца. Фото с сайта СКЗадержаны подозреваемые в убийстве младенца. Фото с сайта СК
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Напомним, 8 февраля в милицию сообщили, что возле дома на проспекте Рокоссовского найден труп ребенка с удавкой на шее. Расследованием занимается главное следственное управление СК.

По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек, в том числе мать и отец ребенка. По предварительной информации, они накануне совместно распивали спиртные напитки в квартире, где проживал ребенок с родителями, сообщили в СК.

Следователи вместе с сотрудниками милиции и специалистами ГКСЭ осмотрели квартиру, где проживал ребенок, и зафиксировали обстановку в помещении. Были изъяты вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз, проведение которых поручено специалистам ГКСЭ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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