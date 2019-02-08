В Лидском районе мужчина подстрелил соседа из ружья

В Лидском районе один сосед подстрелил другого из ружья. Фото с сайта uvd.grodno.by

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в одной из деревень Лидского района. Местный житель 1945-го года рождения выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья “ИЖ-58” в своего соседа 1969-го года рождения. Причиной поступка стали сложившиеся между ними личные неприязненные отношения, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Подозреваемый пришел с ружьем во двор одного из деревенских домов. В это время потерпевший находился там вместе с супругой. Женщине удалось после выстрела забрать ружье у нападавшего и привести его в непригодное для использования состояние. После чего она вызвала милицию и скорую помощь.

Милиционеры задержали подозреваемого у него дома. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

Вопрос об угрозе жизни потерпевшего не стоит – ему оказывается помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.