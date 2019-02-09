2019-02-09T09:50:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Минчанин уехал в Польшу на заработки и пропал

Тех, кому известно что-либо о его местонахождении, просят обратиться в милицию
Яна ПТИЧКИНА
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Белорус уехал на заработки в Польшу и пропал.Белорус уехал на заработки в Польшу и пропал.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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52-летний житель Минска Никитин Вячеслав Петрович уехал на заработки в польский город Лодзь еще 27 января. Однако, как сообщает Центральное РУВД Минска, с 1 февраля он перестал выходить на связь с близкими.

Пропавший выглядит на 45-50 лет, его рост - около 174 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые и коротко стриженые. Был одет в черные брюки, черные ботинки и куртку с бордовым капюшоном. Если вам известно что-либо о его местонахождении, обратитесь в милицию по телефонам (017) 288-79-02, (017) 288-02-02, (033) 901-99-40 или 102.

Белорус уехал на заработки в Польшу и пропал. ФОТО: Центральное РУВД г. Минска

Белорус уехал на заработки в Польшу и пропал. ФОТО: Центральное РУВД г. Минска

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