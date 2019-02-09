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В Шумилинском районе стая агрессивных волков загрызла лося, на них началась облава
Серых хищников отслеживают по всей стране
В Шумилинском районе агрессивные волки загрызли лося.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Волки напали на лося неподалеку от деревни Николаево Шумилинского района Витебской области. Специалисты предполагают, что в стае было семь хищников. Теперь на агрессивных волков началась массовая облава, в которой участвуют представители Боровского охотхозяйства Белорусского общества охотников и рыболовов, а также добровольцы из Витебской и Минской областей.
Как передает vitvesti.by, в прошлом месяце в Шумилинском районе уже проходила подобная облава, тогда удалось убить четырех опасных волков.