В Шумилинском районе стая агрессивных волков загрызла лося, на них началась облава

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Волки напали на лося неподалеку от деревни Николаево Шумилинского района Витебской области. Специалисты предполагают, что в стае было семь хищников. Теперь на агрессивных волков началась массовая облава, в которой участвуют представители Боровского охотхозяйства Белорусского общества охотников и рыболовов, а также добровольцы из Витебской и Минской областей.

Как передает vitvesti.by, в прошлом месяце в Шумилинском районе уже проходила подобная облава, тогда удалось убить четырех опасных волков.