2019-02-09T15:56:47+03:00
Общество
КП Беларусь

В Шумилинском районе стая агрессивных волков загрызла лося, на них началась облава

Серых хищников отслеживают по всей стране
Яна ПТИЧКИНА
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В Шумилинском районе агрессивные волки загрызли лося.В Шумилинском районе агрессивные волки загрызли лося.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Волки напали на лося неподалеку от деревни Николаево Шумилинского района Витебской области. Специалисты предполагают, что в стае было семь хищников. Теперь на агрессивных волков началась массовая облава, в которой участвуют представители Боровского охотхозяйства Белорусского общества охотников и рыболовов, а также добровольцы из Витебской и Минской областей.

Как передает vitvesti.by, в прошлом месяце в Шумилинском районе уже проходила подобная облава, тогда удалось убить четырех опасных волков.

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