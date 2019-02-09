2019-02-09T14:09:44+03:00
Политика
КП Беларусь

Белорусский политик Семен Домаш умер за рулем автомобиля

Ему было 69 лет
Яна ПТИЧИКНА
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Политик Семен Домаш (слева) умер за рулем автомобиля.Политик Семен Домаш (слева) умер за рулем автомобиля.
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О смерти Семена Домаша, бывшего председателя Гродненского облисполкома, депутата Верховного Совета и экс-кандидата в президенты, сообщает БелаПАН со ссылкой на политика Александра Милинкевича. Домаш ехал в Гродно за рулем автомобиля, когда у него остановилось сердце.

Семен Домаш родился 2 января 1950 года в деревне Тумаши Ляховичского района Брестской области. С 1982 года начал заниматься партийной работой, с 1987-го занимал руководящие посты в Гродно и Гродненской области. В 1993 году был избран председателем Гродненского облисполкома, а с 1990 был депутатом Верховного совета. В 2001 году Семен Домаш претендовал на место единого кандидата от оппозиции на президентских выборах, однако снял свою кандидатуру в пользу Владимира Гончарика.

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