Белорусский политик Семен Домаш умер за рулем автомобиля

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О смерти Семена Домаша, бывшего председателя Гродненского облисполкома, депутата Верховного Совета и экс-кандидата в президенты, сообщает БелаПАН со ссылкой на политика Александра Милинкевича. Домаш ехал в Гродно за рулем автомобиля, когда у него остановилось сердце.

Семен Домаш родился 2 января 1950 года в деревне Тумаши Ляховичского района Брестской области. С 1982 года начал заниматься партийной работой, с 1987-го занимал руководящие посты в Гродно и Гродненской области. В 1993 году был избран председателем Гродненского облисполкома, а с 1990 был депутатом Верховного совета. В 2001 году Семен Домаш претендовал на место единого кандидата от оппозиции на президентских выборах, однако снял свою кандидатуру в пользу Владимира Гончарика.