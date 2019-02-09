2019-02-09T15:17:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На пожаре в Кобрине спасатели вытащили из огня трех человек

Никого из пострадавших не пришлось госпитализировать
Яна ПТИЧКИНА
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Причины возгорания пока устанавливаются. ФОТО: Брестское областное управление МЧСПричины возгорания пока устанавливаются. ФОТО: Брестское областное управление МЧС
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Ночью 9 февраля в Кобрине загорелся двухэтажный жилой дом. В тот момент в нем находилась вся семья - супруги-пенсионеры (69 и 68 лет) и их 41-летний сын. К тому моменту, когда на место прибыли спасатели, вся кровля уже была охвачена огнем.

Как сообщает пресс-служба Брестского областного управления МЧС, сына, спавшего на первом этаже, спасатели вынесли из горящего дома на руках. Супруги находились на втором этаже, их тоже удалось вывести на улицу. Никто из них серьезно не пострадал. Спасатели потушили пожар, его причины пока устанавливаются.

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