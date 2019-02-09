2019-02-09T16:50:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Двое белорусов отправили наркотики почтой из России в Беларусь, их задержали

Причастны ли к этому другие лица, пока неизвестно
Яна ПТИЧКИНА
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Двое белорусов отправили наркотики почтой из России в Беларусь. ФОТО: ГУВД МингорисполкомаДвое белорусов отправили наркотики почтой из России в Беларусь. ФОТО: ГУВД Мингорисполкома
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33-летнего мужчину и 23-летнюю девушку задержали на вокзале. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, сотрудники наркоконтроля получили информацию о том, что парочка собиралась переправить наркотики из России в Беларусь. А впоследствии выяснилось, что именно это они и сделали, но не лично, а по почте. Мужчина (именно его в милиции называют основным сбытчиком) уговорил свою знакомую отправить наркотики посылкой. Ее оперативники обнаружили в квартире отца девушки. В посылке оказалось 75 граммов порошкообразного вещества, в котором экспертиза подтверила наличие наркотических веществ.

Причастен ли еще кто-нибудь к этой поставке, пока неизвестно.

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