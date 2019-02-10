2019-02-10T09:35:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Граната в шкафу: в Минске эвакуировали жильцов из-за неожиданной находки в квартире

Снаряд деактивировали и передали на экспертизу
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Граната досталась в наследство от умершего родственника. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Граната досталась в наследство от умершего родственника. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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В милицию о гранате сообщил минчанин, живущий в Заводском районе Минска. Оказалось, что его мать разбирала в квартире вещи умершего отца. В шкафу в коробке из-под термокружки женщина нашла гранату.

Оперативный дежурный РУВД отправил на место вызова наряд милиции, следователей и саперов. Жильцов попросили удалиться из квартиры, чтобы специалисты могли проверить снаряд.

- Саперы гранату деактивировали и передали сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения экспертизы. В настоящее по данному факту проводится проверка, - комментирует Ольга Стрельчонок, официальный представитель Заводского РУВД Минска.

Напомним, избежать уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов можно, если самостоятельно сдадут их в органы внутренних дел.

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