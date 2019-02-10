В соцсетях появились фото внутренностей нового поезда для минского метро

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Фотографии появились в твиттер-акаунте «Трэцяя лінія», посвященном строительству третьей ветки метрополитена в Минске, а также в неофициальном сообществе БЖД во «Вконтакте».

На снимках видно, что новые вагоны отличаются от привычных как минимум тем, что между вагонами есть сквозной проход. Расстояние между сидениями друг напротив друга больше, чем в старых вагонах, у крайних сидений возле дверей есть стеклянные перегородки.

Третья линия метро должна открыться в 2020 году. Завод «Штадлер Минск» поставит для нее 10 составов.