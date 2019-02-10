Под Островцом ночью перевернулся автобус Вильнюс-Минск

За пассажирами попавшего в ДТП автобуса приехал другой автобус, который доставил их в Минск. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Авария произошла в ночь на 10 февраля в нескольких километрах от Островца. Как сообщают очевидцы, съехал в кювет и перевернулся автобус перевозчика Ecolines, который ехал из Вильнюса в Минск.

- Дочь написала, что пересекла границу. А потом позвонила и сказала, что автобус выехал на встречку, ушел в кювет и перевернулся, - рассказала tut.by мать одной из пассажирок автобуса.

Пострадавших пассажиров отвезли в больницу Островца, остальные в машинах ГАИ дожидались другого автобуса, который забрал их в Минск.

Читать полностью: https://auto.tut.by/news/accidents/625782.html