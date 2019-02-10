Под Молодечно милиция нашла у сельчанина полторы тонны самогонной браги

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Сотрудники Молодечненского РОВД вышли в рейд и проверяли тех, кого подозревали в производстве самогона. Попался 43-летний житель деревни Лешно - у него изъяли 1528 литров браги. Она хранилась в микроавтобусе, который стоял во дворе дома, и в сарае. Там же правоохранители нашли и детали от самогонного аппарата.

- Есть все основания полагать, что мужчина пытался вывезти брагу для дальнейшего ее перегона в самогон. По данному поводу проводится проверка, - сообщает УВД Миноблисполкома.

Мужчине теперь грозит штраф до 765 рублей по ч.2 ст.12.43 КоАП (Изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления).

А так выглядел лесной самогонный заводик. Фото: uvd-mo.gov.by

Кстати, в начале февраля глубоко в лесу в Молодечненском районе милиция нашла самогонный агрегат и 350 литров браги. Правда, хозяина заводика так и не нашли.