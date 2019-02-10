2019-02-10T13:45:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Белоозерске сбили 7-летнего пешехода, который перебегал дорогу недалеко от «зебры»

Ребенка забрали в больницу
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Ребенок в Белоозерске неожиданно выбежал на дорогу. Фото: gaibrest.byРебенок в Белоозерске неожиданно выбежал на дорогу. Фото: gaibrest.by
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ДТП случилось в Белоозерске Брестской области около 13 часов дня 6 февраля. За рулем «Рено Меган Сценик» ехала 48-летняя местная жительница. На улице Ленина под колеса ее автомобиля попал 7-летний мальчик.

Ребенок перебегал дорогу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. В итоге он получил травмы.

Юного пешехода забрали в Березовскую центральную районную больницу. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГАИ.

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