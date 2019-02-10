КП Беларусь
В Белоозерске сбили 7-летнего пешехода, который перебегал дорогу недалеко от «зебры»
Ребенка забрали в больницу
Ребенок в Белоозерске неожиданно выбежал на дорогу. Фото: gaibrest.by
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ДТП случилось в Белоозерске Брестской области около 13 часов дня 6 февраля. За рулем «Рено Меган Сценик» ехала 48-летняя местная жительница. На улице Ленина под колеса ее автомобиля попал 7-летний мальчик.
Ребенок перебегал дорогу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. В итоге он получил травмы.
Юного пешехода забрали в Березовскую центральную районную больницу. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГАИ.
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