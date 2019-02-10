КП Беларусь
Ветер и мокрый снег с дождем: такой будет погода в Беларуси 11 февраля
Днем в некоторых районах потеплеет до +6 градусов
Снег с дождем ожидается в Беларуси 11 февраля.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Хотя последний зимний месяц по-белорусски и зовется «люты», лютых морозов в ближайшее время не предвидится. По прогнозу Белгидромета, в понедельник 11 февраля в Беларуси будет сыро и ветренно.
Ночью в западных районах, утром и днем по всей стране ожидаются осадки - мокрый снег и дождь. Возможны туманы, слабый гололед, на дорогах гололедица.
Ветер будет южный, но сильный - с порывами до 15-18 метров в секунду.
Ночью температура установится в пределах от -3 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +2 в Гомеле, Витебске, Могилеве, в Бресте и Гродно - до +6. В Минске - от + до +3.