2019-02-10T14:51:56+03:00
Спорт
КП Беларусь

Сборная Беларуси, обыграв Германию, вышла в полуфинал Кубка федерации

Все решилось уже после трех встреч
Владимир КРИУЛИН
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Арина Соболенко выиграла два матча. Фото: tennis.byАрина Соболенко выиграла два матча. Фото: tennis.by
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В Германии проходит матч Кубка федерации между командами Беларуси и Германии. Сегодня Арина Соболенко обыграла Лауру Зигемунд - 6:1, 6:1. Так общий счет в матче стал 3:0 в пользу Беларуси и наши теннисистки уже вышли в полуфинал турнира. Парная встреча, в которой с нашей стороны сыграют Виктория Азаренко и Лидия Морозова становится формальностью.

- Не так давно мы доходили до финала Кубка федерации, сейчас у нас есть цель выиграть. Кто знает, как все сложится на этот раз, - сказала Арина Соболенко сразу после игры.

- 3:0 – это мечта для капитана теннисной команды. Все проделали прекрасную работу, - отметила Татьяна Пучек.

Второй игровой день

Арина Соболенко (Беларусь) – Лаура Зигемунд (Германия) 6:1,6:1

Первый игровой день

Арина Соболенко (Беларусь) – Андреа Петкович (Германия) - 6:2,6:1

Александра Саснович (Беларусь) – Татьяна Мария (Германия) - 7:6, 6:3

Капитан нашей команды Татьяна Пучек довольна. Фото: tennis.by

Капитан нашей команды Татьяна Пучек довольна. Фото: tennis.by

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