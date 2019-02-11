2019-02-11T09:27:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяный водитель чуть не влетел в витебский банк

На него составили 9 административных протоколов.
Таисия САВИНА
Поделиться:
Фото: ГАИФото: ГАИ
Изменить размер текста:

10 февраля около часа ночи в дежурную часть ГАИ сообщили, что в Витебске по улице Новооршанская за рулем микроавтобуса "Ford" находится пьяный водитель.

Когда водитель увидел патрульный автомобиль с включёнными маячками, он попытался скрыться. Погоня была недолгой: возле здания банка на Московском проспекте он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где встретился с трехметровыми туями. Затем попытался сбежать, но тщетно. Через несколько часов у 29-летнего нарушителя зафиксировали 1,08 промилле алкоголя в крови и составили на него 9 административных протоколов.

Всего за полтора месяца 2019 года на территории Витебской области работники ГАИ задержали 228 нетрезвых водителей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Два человека заболели корью в Беларуси с начала года
Школьник из Столбцов изрезал ножом учительницу и двух учеников
Начался суд по делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате
Ветер и мокрый снег с дождем: такой будет погода в Беларуси 11 февраля
Под Молодечно милиция нашла у сельчанина полторы тонны самогонной браги
Сборная Беларуси, обыграв Германию, вышла в полуфинал Кубка федерации
В Белоозерске сбили 7-летнего пешехода, который перебегал дорогу недалеко от «зебры»
Под Островцом ночью перевернулся автобус Вильнюс-Минск
В соцсетях появились фото внутренностей нового поезда для минского метро
Граната в шкафу: в Минске эвакуировали жильцов из-за неожиданной находки в квартире
Двое белорусов отправили наркотики почтой из России в Беларусь, их задержали
На пожаре в Кобрине спасатели вытащили из огня трех человек
Белорусский политик Семен Домаш умер за рулем автомобиля
В Шумилинском районе стая агрессивных волков загрызла лося, на них началась облава
Минчанин уехал в Польшу на заработки и пропал
В Лидском районе мужчина подстрелил соседа из ружья
В Минске задержаны пять подозреваемых в убийстве младенца
На Витебщине выбрали "Человека года"