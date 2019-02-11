Пьяный водитель чуть не влетел в витебский банк

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10 февраля около часа ночи в дежурную часть ГАИ сообщили, что в Витебске по улице Новооршанская за рулем микроавтобуса "Ford" находится пьяный водитель.

Когда водитель увидел патрульный автомобиль с включёнными маячками, он попытался скрыться. Погоня была недолгой: возле здания банка на Московском проспекте он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где встретился с трехметровыми туями. Затем попытался сбежать, но тщетно. Через несколько часов у 29-летнего нарушителя зафиксировали 1,08 промилле алкоголя в крови и составили на него 9 административных протоколов.

Всего за полтора месяца 2019 года на территории Витебской области работники ГАИ задержали 228 нетрезвых водителей.