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Начался суд по делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате

Обвинения в служебной халатности предъявлены главному инженеру, начальнику цеха готовой продукции и его заместителю. Судебное заседание пройдет 11 февраля в Суде Гродненского района и будет открытым, сообщает БелТА.

Напомним, взрыв произошел на сахарном заводе в Скиделе в ночную смену 25 февраля 2017 года. Во время транспортировки по галерее, соединяющей и главный производственный корпус завода, взорвалась взвешенная в воздухе сахарная пыль

В результате инцидента пострадали пять сотрудниц предприятия. Четыре из них скончались от ожогов в больницах Гродно и Минска, одна потеряла работоспособность. Следователи возбудили уголовное дело по факту служебной халатности.

ПОДРОБНОСТИ

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