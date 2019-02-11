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Школьник из Столбцов изрезал ножом учительницу и двух учеников

Все произошло в Столбцовской средней школе №2 в понедельник 11 февраля в 8.05 утра, сообщает belta.by. По предварительным данным, один из учеников напал с ножом на учительницу и учеников. Учительница 50 лет погибла, двое детей (по некоторым версиям - трое) с ранениями в реанимации, состояние одного из них тяжелое. Остальных учеников из школы пока не выпускают.

- На место незамедлительно отправились сотрудники милиции. Нападавший пока не задержан. Сейчас он объявлен в розыск в шести районах Минской области, введен специальный план «Сирена», - сообщают в милиции.