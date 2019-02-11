2019-02-11T10:00:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Два человека заболели корью в Беларуси с начала года

Корь в большинстве случаев «привозная» - из Украины и Европы
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
В Беларуси большинство случаев кори завозные, смертельных случаев нет.В Беларуси большинство случаев кори завозные, смертельных случаев нет.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Изменить размер текста:

Два подтвержденных случая кори с начала 2019 года, 254 случая кори с февраля 2018 года – такие цифры озвучила заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова в эфире телеканала Беларусь 1.

Большинство заболевших корью – взрослые. На их долю приходится 74 процента случаев заболевания. Среди детей болеют те, родители которых отказались делать им прививки. В большинстве случаев корь в Беларуси завозная. Кстати, в Европе в 2018 году заболеваемость корью выросла втрое по сравнению с 2017-м. Самое большое количество заболевших было выявлено в Украине – более 53 тысяч. Серьезной была ситуация также в Сербии, Израиле, Франции, Италии, России, Грузии, Греции, Албании и Румынии.

«В прошлом году было вакцинировано более 10 тысяч человек именно из тех регионов, тех очагов, контактных с заболевшими корью. И это дало свой результат. Завозные случаи не распространились и не позволили ухудшиться ситуации», - отметила Наталья Жукова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Школьник из Столбцов изрезал ножом учительницу и двух учеников
Начался суд по делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате
Пьяный водитель чуть не влетел в витебский банк
Ветер и мокрый снег с дождем: такой будет погода в Беларуси 11 февраля
Под Молодечно милиция нашла у сельчанина полторы тонны самогонной браги
Сборная Беларуси, обыграв Германию, вышла в полуфинал Кубка федерации
В Белоозерске сбили 7-летнего пешехода, который перебегал дорогу недалеко от «зебры»
Под Островцом ночью перевернулся автобус Вильнюс-Минск
В соцсетях появились фото внутренностей нового поезда для минского метро
Граната в шкафу: в Минске эвакуировали жильцов из-за неожиданной находки в квартире
Двое белорусов отправили наркотики почтой из России в Беларусь, их задержали
На пожаре в Кобрине спасатели вытащили из огня трех человек
Белорусский политик Семен Домаш умер за рулем автомобиля
В Шумилинском районе стая агрессивных волков загрызла лося, на них началась облава
Минчанин уехал в Польшу на заработки и пропал
В Лидском районе мужчина подстрелил соседа из ружья
В Минске задержаны пять подозреваемых в убийстве младенца
На Витебщине выбрали "Человека года"