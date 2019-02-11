Два человека заболели корью в Беларуси с начала года

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Два подтвержденных случая кори с начала 2019 года, 254 случая кори с февраля 2018 года – такие цифры озвучила заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова в эфире телеканала Беларусь 1.

Большинство заболевших корью – взрослые. На их долю приходится 74 процента случаев заболевания. Среди детей болеют те, родители которых отказались делать им прививки. В большинстве случаев корь в Беларуси завозная. Кстати, в Европе в 2018 году заболеваемость корью выросла втрое по сравнению с 2017-м. Самое большое количество заболевших было выявлено в Украине – более 53 тысяч. Серьезной была ситуация также в Сербии, Израиле, Франции, Италии, России, Грузии, Греции, Албании и Румынии.

«В прошлом году было вакцинировано более 10 тысяч человек именно из тех регионов, тех очагов, контактных с заболевшими корью. И это дало свой результат. Завозные случаи не распространились и не позволили ухудшиться ситуации», - отметила Наталья Жукова.