Ученик, убивший ножом учительницу и школьника, задержан

Еще двое учеников в больнице. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

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Сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОНа задержали в Столбцах подростка, который убил учительницу и школьника. Напомним, еще двое несовершеннолетних в больнице, сообщили сотрудники МВД в twitter-канале.

Очевидцы сообщают, что подросток был в синей рубашке и штанах, из особых примет - синяк под глазом.

У убитой учительницы остались взрослые сын и дочь.

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