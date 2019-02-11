КП Беларусь
Ученик, убивший ножом учительницу и школьника, задержан
Задержанному нет восемнадцати
Еще двое учеников в больнице.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
Изменить размер текста:
Сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОНа задержали в Столбцах подростка, который убил учительницу и школьника. Напомним, еще двое несовершеннолетних в больнице, сообщили сотрудники МВД в twitter-канале.
Очевидцы сообщают, что подросток был в синей рубашке и штанах, из особых примет - синяк под глазом.
У убитой учительницы остались взрослые сын и дочь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подросток из Столбцов убил ножом учительницу и школьника
Все произошло в Столбцовской средней школе №2 в понедельник 11 февраля в 8.05 утра (читать далее)
Двух мальчиков из школы №2 в Столбцах сейчас оперируют
Вадима М., который их порезал, задержали (читать далее)