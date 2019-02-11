2019-02-11T11:31:20+03:00
Политика
КП Беларусь

Белорусская делегация во главе с Мясниковичем встретится с президентом Польши Дудой

Также глава Совета Республики посетит приграничный Белосток, где проведет встречи с представителями белорусской диаспоры
Павел МИЦКЕВИЧ
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Глава Совета Республики посетит приграничный БелостокГлава Совета Республики посетит приграничный БелостокФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Парламентская делегация Беларуси под руководством главы Совета Республики Михаилом Мясниковичем посетит Польшу 11 - 14 февраля. В ходе официального визита намечены переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром страны Матеушем Моравецким. Также запланированы встречи с маршалами Сената и Сейма, министром иностранных дел Польши.

Главная цель поездки белорусской делегации - обсуждение сотрудничества между странами-соседками в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Кроме того, стороны планируют оговорить взаимодействие в области культуры, образования и науки. Одним из итогов визита должно стать подписание договора между Польшей и Беларусью о социальном обеспечении, сообщает belta.by.

Предполагается, что Мясникович посетит приграничный Белосток, где проведет встречи с представителями белорусской диаспоры в Польше, пообщается с главой Подляшского воеводства, побывает в Белостокском медицинском университете.

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