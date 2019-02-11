2019-02-11T11:31:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске начался суд над экс-директором РНПЦ травматологии и ортопедии

В его тайниках дома и в гараже было найдено около 500 тыс. долларов
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске начался суд над экс-директором РНПЦ травматологии и ортопедииВ Минске начался суд над экс-директором РНПЦ травматологии и ортопедииФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Новый суд по «делу медиков» начался 11 февраля в Минске. На этот раз перед судом предстал экс-директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александр Белецкий. Он был задержан в июле 2018 года за взятки, а в его тайниках дома и в гараже было найдено около 500 тыс. долларов в эквиваленте, рассказывал председатель КГБ Валерий Вакульчик.

Тогда директора РНПЦ обвинили в организации проведения технического обслуживания и ремонта медоборудования со стороны коммерческих структур и своевременной оплате за оказанные услуги.

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