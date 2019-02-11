В Минске влюбленная пара обокрала нанимателей своей квартиры

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По подозрению в совершении кражи из собственной квартиры в Минске задержана влюбленная пара. Квартирная кража со взломом двери произошла 1 февраля, оперативники искали злоумышленников и выяснили, что к преступлению причастны 38-летняя хозяйка жилья и ее сожитель - 35-летний безработный минчанин, уже не раз судимый. Кстати, женщину раньше тоже судили - за незаконный оборот наркотиков.

Правоохранители описали картину произошедшего: минчанка сдала свою 2-комнатную квартиру двум молодым людям. Вскоре, когда нанимателей не было дома, хозяйка жилья с сожителем обворовали квартиру и вынесли оттуда бытовую и цифровую технику, более 3,8 тыс. долларов, 1,2 тыс. российских рублей и 100 бел. руб. Не побрезговали одеждой, обувью и плавленым сыром жильцов.

- У хозяйки был второй экземпляр ключей, но, чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленники взломали металлическую входную дверь, - сообщает столичное ГУВД. Отмечается, что оперативники нашли в квартире 0,2 грамма психотропа «Альфа-PVP».

Украденными деньгами парочка распорядилась необычным образом - влюбленные сами сняли квартиру, там их и задержали. Однако часть суммы джентльмен потратил на дорогой подарок сожительнице - золотое кольцо с бриллиантом.