2019-02-11T12:17:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске влюбленная пара обокрала нанимателей своей квартиры

Часть суммы джентльмен потратил на дорогой подарок сожительнице - золотое кольцо с бриллиантом
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Минске влюбленная пара обокрала нанимателей своей квартиры. Фото: ГУВДВ Минске влюбленная пара обокрала нанимателей своей квартиры. Фото: ГУВД
Изменить размер текста:

По подозрению в совершении кражи из собственной квартиры в Минске задержана влюбленная пара. Квартирная кража со взломом двери произошла 1 февраля, оперативники искали злоумышленников и выяснили, что к преступлению причастны 38-летняя хозяйка жилья и ее сожитель - 35-летний безработный минчанин, уже не раз судимый. Кстати, женщину раньше тоже судили - за незаконный оборот наркотиков.

Правоохранители описали картину произошедшего: минчанка сдала свою 2-комнатную квартиру двум молодым людям. Вскоре, когда нанимателей не было дома, хозяйка жилья с сожителем обворовали квартиру и вынесли оттуда бытовую и цифровую технику, более 3,8 тыс. долларов, 1,2 тыс. российских рублей и 100 бел. руб. Не побрезговали одеждой, обувью и плавленым сыром жильцов.

- У хозяйки был второй экземпляр ключей, но, чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленники взломали металлическую входную дверь, - сообщает столичное ГУВД. Отмечается, что оперативники нашли в квартире 0,2 грамма психотропа «Альфа-PVP».

Украденными деньгами парочка распорядилась необычным образом - влюбленные сами сняли квартиру, там их и задержали. Однако часть суммы джентльмен потратил на дорогой подарок сожительнице - золотое кольцо с бриллиантом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Египетский журнал назвал белорусского дипломата "Послом года"
Минчанка скрывала от парня положительный ВИЧ-статус
Подозреваемый в убийствах в Столбцах не был под воздействием алкоголя, наркотиков и психотропов
Школьник из Пружан получил смартфон за три тонны макулатуры
В Кобрине автомобиль сбил школьницу
Минтранс предлагает разрешить ИП проводить гостехосмотр
Лукашенко и Путин в Сочи вместе покатались на лыжах
За взятку 23 тыс долларов в Минске задержан директор завода
В Гомеле столкнулись легковушки: два человека в реанимации
Организатора секс-вечеринок в Боровлянах обвиняют в изнасиловании
Ножи, боеприпасы и баллоны с газом. Минский метрополитен рассказал, что находят в сумках пассажиров
Лукашенко: Беларусь в Россию никогда не будет поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску
Лукашенко: Отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил
Дмитрий Песков: Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлятся «фактически целый день»
Конь поскользнулся, сани занесло: погиб шестилетний мальчик
Случайный знакомый пригласил девушку на кофе и украл у нее тысячу долларов
Минздрав: пострадавшие при нападении в столбцовской школе переведены в хирургическое отделение
ЧП в Гродно: три человека отравились угарным газом на пожаре в жилом доме
Мёртвые души: на гродненском предприятии четыре года начисляли зарплату умершему человеку
Кочанова о трагедии в Столбцах: Надо детей оторвать от компьютеров, где много негативной информации
Исследовать вызовы в информационной сфере: в Беларуси появился институт стратегических исследований
Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом
Комитет госконтроля предлагает поставить оценку белорусской медицине
Брестчанка покорила жюри украинского шоу "Голос"
Строительство мусоросжигательного завода в Минске поддержало Минприроды
В Берлине показали сцены из фильма по книге Алексиевич
В БрГТУ открылась новая учебная лаборатория с австрийским оборудованием
По следам ЧП в Столбцах: меры безопасности и дисциплины в школах Беларуси будут усилены
Прокуратура возбудила два уголовных дела по фактам вандализма в Куропатах