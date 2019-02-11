2019-02-11T13:23:01+03:00
Общество
КП Беларусь

При строительстве дороги в Бресте нашли человеческие черепа

В одном из них - отверстие от пули
Таисия САВИНА
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Специалистам предстоит установить, кому принадлежат кости.Специалистам предстоит установить, кому принадлежат кости.Фото: Александр САЕНКО
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В Бресте при строительстве дороги в частном секторе обнаружены человеческие останки, сообщила belta.by официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Это произошло 9 февраля вблизи улицы Приграничная. Местные жители увидели человеческие кости в земле и сообщили об этом в милицию.

- При строительстве используется привозная земля. Предварительно, по количеству черепных коробок, обнаружены фрагменты останков не менее шести человек. По словам эксперта, на одном из черепов четко виден след пулевого ранения. Также были найдены фрагменты одежды, - отметила Татьяна Коток.

Сейчас решается вопрос о назначении медико-криминалистической экспертизы. Специалистам предстоит установить, кому принадлежат кости - давним жертвам военных действий или убитым по другим причинам.

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