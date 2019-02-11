2019-02-11T13:25:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: в Бресте в начале февраля расцвели подснежники

В областном центре воздух прогрелся до плюс 7 градусов
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Бресте в начале февраля расцвели подснежники. Фото: facebook.com/profile.php?id=100001600838512В Бресте в начале февраля расцвели подснежники. Фото: facebook.com/profile.php?id=100001600838512
Изменить размер текста:

На улице Мицкевича в Бресте жители областного центра заметили цветущие подснежники. А ведь еще и середины февраля нет!

"Походу, падчерица договорилась с Апрелем", - так подписал в Facebook свой снимок от 8 февраля уроженец Бреста Илья Дударев.

Причина столь раннего цветения подснежников - мартовское тепло, которое уже несколько дней держится на юге Беларуси. В понедельник днем в областном центре прогнозируют температуру воздуха до плюс 7 градусов. В ближайшие дни в Бресте обещают небольшое похолодание, но к выходным снова должно потеплеть - до плюс 7 - 8 градусов.

В Бресте в начале февраля расцвели подснежники. Фото: facebook.com/profile.php?id=100001600838512

В Бресте в начале февраля расцвели подснежники. Фото: facebook.com/profile.php?id=100001600838512

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Египетский журнал назвал белорусского дипломата "Послом года"
Минчанка скрывала от парня положительный ВИЧ-статус
Подозреваемый в убийствах в Столбцах не был под воздействием алкоголя, наркотиков и психотропов
Школьник из Пружан получил смартфон за три тонны макулатуры
В Кобрине автомобиль сбил школьницу
Минтранс предлагает разрешить ИП проводить гостехосмотр
Лукашенко и Путин в Сочи вместе покатались на лыжах
За взятку 23 тыс долларов в Минске задержан директор завода
В Гомеле столкнулись легковушки: два человека в реанимации
Организатора секс-вечеринок в Боровлянах обвиняют в изнасиловании
Ножи, боеприпасы и баллоны с газом. Минский метрополитен рассказал, что находят в сумках пассажиров
Лукашенко: Беларусь в Россию никогда не будет поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску
Лукашенко: Отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил
Дмитрий Песков: Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлятся «фактически целый день»
Конь поскользнулся, сани занесло: погиб шестилетний мальчик
Случайный знакомый пригласил девушку на кофе и украл у нее тысячу долларов
Минздрав: пострадавшие при нападении в столбцовской школе переведены в хирургическое отделение
ЧП в Гродно: три человека отравились угарным газом на пожаре в жилом доме
Мёртвые души: на гродненском предприятии четыре года начисляли зарплату умершему человеку
Кочанова о трагедии в Столбцах: Надо детей оторвать от компьютеров, где много негативной информации
Исследовать вызовы в информационной сфере: в Беларуси появился институт стратегических исследований
Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом
Комитет госконтроля предлагает поставить оценку белорусской медицине
Брестчанка покорила жюри украинского шоу "Голос"
Строительство мусоросжигательного завода в Минске поддержало Минприроды
В Берлине показали сцены из фильма по книге Алексиевич
В БрГТУ открылась новая учебная лаборатория с австрийским оборудованием
По следам ЧП в Столбцах: меры безопасности и дисциплины в школах Беларуси будут усилены
Прокуратура возбудила два уголовных дела по фактам вандализма в Куропатах