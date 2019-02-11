Фотофакт: в Бресте в начале февраля расцвели подснежники

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На улице Мицкевича в Бресте жители областного центра заметили цветущие подснежники. А ведь еще и середины февраля нет!

"Походу, падчерица договорилась с Апрелем", - так подписал в Facebook свой снимок от 8 февраля уроженец Бреста Илья Дударев.

Причина столь раннего цветения подснежников - мартовское тепло, которое уже несколько дней держится на юге Беларуси. В понедельник днем в областном центре прогнозируют температуру воздуха до плюс 7 градусов. В ближайшие дни в Бресте обещают небольшое похолодание, но к выходным снова должно потеплеть - до плюс 7 - 8 градусов.