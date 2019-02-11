2019-02-11T14:03:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

"Фольксваген" наехал на пешехода, который переходил проспект Пушкина вне пешеходного перехода

Сейчас мужчина в больнице
Таисия САВИНА
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Фото: guvd.gov.byФото: guvd.gov.by
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В воскресенье, 10 февраля, около 21 часа автомобиль «Фольксваген» на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого на зеленом сигнале светофора наехал на пешехода. Мужчина 1959 года рождения переходил дорогу в неположенном месте. Сейчас он в больнице, сообщает УГАИ ГУВД.

В госавтоинспекции рассказали, что за январь в Минске зарегистрировали 21 ДТП с участием пешеходов. Из них 5 произошли по вине самих пешеходов.

В январе три ДТП произошло по вине пешеходов, которые переходили проезжую часть вне установленных для этого мест, еще один шел по проезжей части на запрещающий сигнал светофора, два были пьяны. К слову, в феврале был совершен наезд на 11-летнего мальчика, который перебегал дорогу на красный сигнал. Мальчик получил легкие травмы и после осмотра медиками отправился домой.

ГАИ напоминает, что водители, подъезжая к пешеходному переходу, должны снижать скорость вплоть до остановки автомобиля и предоставлять преимущество в движении пешеходам. Те, в свою очередь, должны убедиться в безопасности своего перехода, обезопасить себя световозвращающими элементами. Пешеходу следует внимательно следить за дорогой и не отвлекаться на гаджеты, отказаться от наушников и ношения капюшонов, ограничивающих обзорность во время пересечения проезжей части.

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