В Минске сбили пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Изменить размер текста: A A

Мужчину, который пересекал проезжую часть в неположенном месте в Минске, сбила машина. Это произошло в воскресенье около 21.00. На перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого «Фольксваген» при движении на зеленый свет сбил 60-летнего мужчину. Пешехода пришлось госпитализировать, по факту ДТП проводится проверка, говорится в сообщении столичного ГУВД.

В Госавтоинспекции отметили, что в Минске по вине пешеходов, которые переходили проезжую часть вне разрешенных мест, в прошлом месяце зафиксировано три ДТП. А в феврале сбили 11-летнего мальчика, который перебегал дорогу на красный свет. К счастью, школьник отделался легкими травмами.