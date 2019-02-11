2019-02-11T14:46:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Врачи: «Двое потерпевших при нападении в школе в Столбцах находятся в стабильно тяжелом состоянии»

Учитывая неординарность ситуации, в Столбцы пригласили минских врачей
Таисия САВИНА
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Учительнице истории было 53 года, нападавший учился в 10 классе.Учительнице истории было 53 года, нападавший учился в 10 классе.Фото: Раиса ЮДИНА
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- Двое потерпевших при нападении в школе в Столбцах находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщил belta.by заведующий хирургическим отделением Столбцовской ЦРБ Дмитрий Плескач. Сейчас школьники с ножевыми ранениями находятся в реанимации под постоянным наблюдением врачей.

- Пациенты поступали между 8.00 и 9.00 в тяжелом состоянии. Заранее было известно, что их везут, поэтому развернули операционные. Они были прооперированы. Сейчас их состояние тяжелое стабильное, - расссказал врач. Оперировали местные врачи. Учитывая неординарность ситуации, приглашены также специалисты из Минской областной клинической больницы. Они прибыли и оказали всю необходимую помощь, - рассказал Дмитрий Плескач.

Сейчас школьники с ножевыми ранениями находятся в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Сейчас школьники с ножевыми ранениями находятся в реанимации под постоянным наблюдением врачей.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Оперировали школьников пятеро врачей: двое - одного пациента и трое - другого.

Напомним, сегодня в Столбцовской школе №2 старшеклассник напал с ножом на учительницу и детей. В результате нападения скончались педагог и один из школьников. Еще двое учащихся были госпитализированы. Нападавшего десятиклассника задержали в Столбцах около 10.10. Сейчас с ним работают правоохранители.

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