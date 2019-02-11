Сортировать мусор белорусам поможет новый чат-бот

Изменить размер текста: A A

В Беларуси разработан чат-бот, который поможет белорусам разобраться, что делать с бытовым мусором, чтобы обеспечить максимальную переработку отходов, сообщили в Центре экологических решений.

Разработка уже работает в Telegram. Вы можете узнать у бота, в какой контейнер положить тот или иной вид отходов, куда сдать бумажные стаканчики. Создатели отмечают: если экологический робот не помог (такое может случиться), то его дополнительно обучат, и в ближайшее время на новые вопросы пользователей он сможет давать ответы.

В скором времени экологический чат-бот заработает также на нескольких экологических сайтах, чтобы у пользователей, не пользующихся мессенджерами, также была возможность уточнить нужную информацию про отходы в Беларуси.

- Наша организация уже 10 лет ведет информационно-просветительскую работу, и создание этого интернет-продукта - ее закономерное продолжение, - отметил директор Центра экологических решений Евгений Лобанов. - Кроме того, сейчас важно понимание людей того, что переработка глобально не решает проблему отходов, и нам нужно уходить от одноразового стиля жизни. Поэтому мы и наш бот подсказываем не только разумные способы избавиться от мусора, но и экологически дружественные альтернативы одноразовым товарам, которые из нашей домашней урны сегодня идут прямиком на свалку.