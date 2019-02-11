В Минске почти полмиллиона пенсионеров. Треть из них продолжают работать

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То, что многие пенсионеры после выхода на пенсию продолжают работать, уже никого не удивляет. По данным на начало февраля, таких пенсионеров в Минске было более 175,2 тыс. человек, сообщили belta.by в Комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Это 36% от всех пенсионерв Минска (482 748 человек).

Средний размер минской трудовой пенсии на 1 февраля составил 411,39 рубля, а пенсии по возрасту - 413,2 рубля.

При этом максимальный размер пенсии по возрасту при стаже работы 40 лет у женщин и 45 лет у мужчин для работающих составил 444,36 рубля, а для неработающих - 674,31 рубля. Минимальный размер пенсии по возрасту с доплатой при стаже работы 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин достигает всего 216,71 рубля.

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