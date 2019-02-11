2019-02-12T12:58:43+03:00
Здоровье
КП Беларусь

В Азербайджане больному пересадили самое маленькое искусственное сердце в мире

Мужчина 55 лет страдал от острой сердечной и легочной недостаточности
Таисия САВИНА
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Пациент признался. что этой операции потерял всякую надежду на выздоровлениеПациент признался. что этой операции потерял всякую надежду на выздоровлениеФото: Раиса ЮДИНА
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Больному с диагнозом «острая сердечная и легочная недостаточность» впервые в стране успешно пересадили искусственное сердце, сообщила belta.by со ссылкой на Министерство здравоохранения Азербайджана. Пересаженное сердце - еще и самое маленькое искусственное сердце в мире.

- Находившийся в тяжелом состоянии 55-летний больной, который неоднократно проходил лечение в Азербайджане и других странах, обратился в Республиканский лечебно-диагностический центр. После медобследования, проведенного кардиологами Аббасали Аббасалиевым и Шахином Халиловым, кардиохирург Анар Амрах и кардиологи решили, что единственной надеждой больного является трансплантация донорского сердца или имплантация искусственного сердца. Искусственное сердце может снабжать все органы кровью в объеме от 8 до 10 литров в минуту. Хирургическим способом это устройство размещается в груди, над сердцем, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Азербайджана.

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