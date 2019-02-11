2019-02-11T16:55:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Предъявили обвинение водителю Chrysler, который сначала попал в ДТП, а потом оформил страховку

Страховая компания выплатила ему более 20 тысяч рублей
Таисия САВИНА
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По страховке он получил более двадцати тысяч рублей компенсации. Фото: sk.gov.byПо страховке он получил более двадцати тысяч рублей компенсации. Фото: sk.gov.by
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве со страховкой, сообщает Следственный комитет. Как сообщалось ранее, 46-летний водитель Chrysler Saratoga в январе 2018 года совершил ДТП в Минске. При этом у мужчины не был заключен договор обязательного страхования.

Обвиняемый позвонил своему знакомому и попросил его оказать помощь в оформлении страховки. Водитель Chrysler сообщил, что попал в ДТП и необходимо оформить полис, который будет действителен на момент совершения аварии.

Сотрудникам ГАИ обвиняемый сказал, что забыл страховку дома и сейчас ее привезет его друг. После того как новенький договор страхования оказался у мужчины на руках, он предоставил его сотрудникам милиции.

А потом ему выплатили страховку на сумму более 20 тысяч рублей.

Следователями проведен обыск по месту жительства обвиняемого, наложен арест на имущество на общую сумму более 26 тысяч рублей. Кроме того, в ходе расследования обвиняемый перечислил в счет возмещения ущерба денежные средства на сумму более 14 тысяч рублей.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 216 (Причинение имущественного вреда без признаков хищения, совершенное в крупном размере), ч. 1 ст. 380 (Подделка иного официального документа) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении страхового агента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 427 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

В отношении знакомого обвиняемого вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

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