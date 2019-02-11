Путин и Лукашенко встретятся дважды на этой неделе, чтобы обсудить интеграцию Беларуси и России

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По сообщению пресс-службы Кремля, 13 февраля в Сочи президенты Беларуси и России обсудят важнейшие вопросы и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, а 15 февраля пригласят к обсуждению еще и собственных министров, курирующими образование, культуру и спорт.

Напомним, главы государств провели три встречи в декабре 2018-го. Компромисс по главному вопросу - компенсации налогового маневра - пока не найден. Когда Беларусь уточнила о компенсации, Россия лишь порекоммендовала углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве.

ПОДРОБНОСТИ

Из-за налогового маневра Беларусь может недосчитаться 10 миллиардов долларов (читайте здесь)