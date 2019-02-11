Самое популярное в Беларуси IТ-преступление - взлом аккаунта соцсетей

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- Самое распространенное киберпреступление в Беларуси - взлом аккаунта в социальных сетях, - цитирует belta.by замначальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Кирилл Вяткин. - Злоумышленники взламывают аккаунт в социальной сети, после чего от имени законного владельца пишут лицам, находящимся в группе друзей, и под различным предлогом завладевают реквизитами банковских платежных карт, иной банковской информацией, которая позволяет получить доступ к учетным данным и в последующем совершить противоправные деяния.

Количество киберпреступлений в Беларуси растет с каждым годом. Например, если в 2004 году было зарегистрировано всего 135 таких преступлений, то только за январь этого года их уже 480.

- Ни один из видов преступлений не развивается столь динамично, как этот, - рассказал старший следователь по особо важным делам главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Иван Судник.

Типичный киберпреступник - это парень 18 - 20 лет. Уровень раскрываемости таких дел - 53 - 55%.