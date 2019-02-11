2019-02-11T17:58:49+03:00
Общество
КП Беларусь

В приграничном лесу задержали "французского легионера", который шел за российским гражданством

Мужчина применил все свои знания об ориентировании по картам и скрытому передвижению по пересеченной местности. Не помогло
Таисия САВИНА
Поделиться:
Перебежчику грозит депортация или штраф в размере до 100 базовых величин.Перебежчику грозит депортация или штраф в размере до 100 базовых величин.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Утром 9 февраля белорусские пограничники в Пинском районе задержали мужчину, который незаконно пересекал границу, сообщает Госпогранкомитет.

Мужчина шел из Украины в Россию, где хотел получить гражданство. Задержанный пояснил, что законно пересечь границу счел невозможным, так как ему запрещен выезд из Украины.

Оказалось, что «нелегал» 10 лет служил во французском Иностранном легионе. Несмотря на то, что мужчина имеет специальную подготовку по топографическому ориентированию и скрытому передвижению по пересеченной местности, ему не удалось уйти от отечественных пограничников. На него составили протокол.

За такое нарушение перебежчику грозит депортация, или штраф в размере до 100 базовых величин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Египетский журнал назвал белорусского дипломата "Послом года"
Минчанка скрывала от парня положительный ВИЧ-статус
Подозреваемый в убийствах в Столбцах не был под воздействием алкоголя, наркотиков и психотропов
Школьник из Пружан получил смартфон за три тонны макулатуры
В Кобрине автомобиль сбил школьницу
Минтранс предлагает разрешить ИП проводить гостехосмотр
Лукашенко и Путин в Сочи вместе покатались на лыжах
За взятку 23 тыс долларов в Минске задержан директор завода
В Гомеле столкнулись легковушки: два человека в реанимации
Организатора секс-вечеринок в Боровлянах обвиняют в изнасиловании
Ножи, боеприпасы и баллоны с газом. Минский метрополитен рассказал, что находят в сумках пассажиров
Лукашенко: Беларусь в Россию никогда не будет поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску
Лукашенко: Отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил
Дмитрий Песков: Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлятся «фактически целый день»
Конь поскользнулся, сани занесло: погиб шестилетний мальчик
Случайный знакомый пригласил девушку на кофе и украл у нее тысячу долларов
Минздрав: пострадавшие при нападении в столбцовской школе переведены в хирургическое отделение
ЧП в Гродно: три человека отравились угарным газом на пожаре в жилом доме
Мёртвые души: на гродненском предприятии четыре года начисляли зарплату умершему человеку
Кочанова о трагедии в Столбцах: Надо детей оторвать от компьютеров, где много негативной информации
Исследовать вызовы в информационной сфере: в Беларуси появился институт стратегических исследований
Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом
Комитет госконтроля предлагает поставить оценку белорусской медицине
Брестчанка покорила жюри украинского шоу "Голос"
Строительство мусоросжигательного завода в Минске поддержало Минприроды
В Берлине показали сцены из фильма по книге Алексиевич
В БрГТУ открылась новая учебная лаборатория с австрийским оборудованием
По следам ЧП в Столбцах: меры безопасности и дисциплины в школах Беларуси будут усилены
Прокуратура возбудила два уголовных дела по фактам вандализма в Куропатах