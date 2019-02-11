В приграничном лесу задержали "французского легионера", который шел за российским гражданством

Перебежчику грозит депортация или штраф в размере до 100 базовых величин. Фото: Оксана БРОВАЧ

Мужчина применил все свои знания об ориентировании по картам и скрытому передвижению по пересеченной местности. Не помогло

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Утром 9 февраля белорусские пограничники в Пинском районе задержали мужчину, который незаконно пересекал границу, сообщает Госпогранкомитет.

Мужчина шел из Украины в Россию, где хотел получить гражданство. Задержанный пояснил, что законно пересечь границу счел невозможным, так как ему запрещен выезд из Украины.

Оказалось, что «нелегал» 10 лет служил во французском Иностранном легионе. Несмотря на то, что мужчина имеет специальную подготовку по топографическому ориентированию и скрытому передвижению по пересеченной местности, ему не удалось уйти от отечественных пограничников. На него составили протокол.

За такое нарушение перебежчику грозит депортация, или штраф в размере до 100 базовых величин.