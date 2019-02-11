Фотофакт. 20-летний могилевчанин угнал BMW X5, а машина загорелась на ходу

Автомобиль молодой человек украл у своего приятеля

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Вечером в субботу, 9 февраля, без дорогой иномарки остался житель областного центра, сообщают в УВД Могилевского облисполкома.

Машина пропала примерно в 18.00 после того, как молодой человек изрядно выпил со своим 20-летним знакомым. Разгоряченный изрядной дозой спиртного мужчина украл ключи от БМВ Х5, чтобы прокатиться по ночному городу.

Угонщика задержали по горячим следам. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

В поездку автоугонщик позвал знакомых девушек. Сколько километров намотала по городу эта компания, прежде чем случилось ЧП, неизвестно. Однако после 6.00 в районе улицы Криулина рядом с автозаправкой машина загорелась на ходу. Тушить угонщик чужое авто не стал и просто убежал с места происшествия.

Полностью сгоревший автомобиль был обнаружен утром. Причину возгорания предстоит определить экспертам.

Нарушителя вскоре задержали оперативники угрозыска. Возбуждено уголовное дело, ему грозит максимально до 5 лет заключения.