2019-02-12T09:30:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ГАИ Минска попросила не мешать снегоуборочным машинам

В столице - сильный снегопад
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Во время непогоды автолюбителям лучше пересесть на общественный транспорт, считают в ГАИ.Во время непогоды автолюбителям лучше пересесть на общественный транспорт, считают в ГАИ.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Синоптики прогнозируют на ближайшие сутки в Минске сильные снегопады и увеличение снежного покрова до 5 - 6 сантиметров. Спецтехника уже выехала на улицы, но качественной уборке города могут помешать машины автолюбителей. Поэтому в столичном ГАИ просят водителей не мешать коммунальникам.

Водителям следует соблюдать правила остановки и стоянки авто, предупредили в УГАИ УВД Минского горисполкома. Для предотвращения ДТП следует соблюдать скоростные режимы, а для большей безопасности - увеличить дистанции между авто и боковые интервалы.

Выезжая на дорогу, водителям необходимо убедиться в исправности дворников, световых приборов и полностью очистить машину от снежной шапки. Во время движения не стоит допускать резких маневров, экстренного торможения. А лучше воздержаться от пользования личным транспортом в непогоду.

Особенно внимательным и осторожными, оберегая свою жизнь и здоровье, необходимо быть и пешеходам.

Экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи всем, добавили в ГАИ.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Египетский журнал назвал белорусского дипломата "Послом года"
Минчанка скрывала от парня положительный ВИЧ-статус
Подозреваемый в убийствах в Столбцах не был под воздействием алкоголя, наркотиков и психотропов
Школьник из Пружан получил смартфон за три тонны макулатуры
В Кобрине автомобиль сбил школьницу
Минтранс предлагает разрешить ИП проводить гостехосмотр
Лукашенко и Путин в Сочи вместе покатались на лыжах
За взятку 23 тыс долларов в Минске задержан директор завода
В Гомеле столкнулись легковушки: два человека в реанимации
Организатора секс-вечеринок в Боровлянах обвиняют в изнасиловании
Ножи, боеприпасы и баллоны с газом. Минский метрополитен рассказал, что находят в сумках пассажиров
Лукашенко: Беларусь в Россию никогда не будет поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску
Лукашенко: Отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил
Дмитрий Песков: Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлятся «фактически целый день»
Конь поскользнулся, сани занесло: погиб шестилетний мальчик
Случайный знакомый пригласил девушку на кофе и украл у нее тысячу долларов
Минздрав: пострадавшие при нападении в столбцовской школе переведены в хирургическое отделение
ЧП в Гродно: три человека отравились угарным газом на пожаре в жилом доме
Мёртвые души: на гродненском предприятии четыре года начисляли зарплату умершему человеку
Кочанова о трагедии в Столбцах: Надо детей оторвать от компьютеров, где много негативной информации
Исследовать вызовы в информационной сфере: в Беларуси появился институт стратегических исследований
Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом
Комитет госконтроля предлагает поставить оценку белорусской медицине
Брестчанка покорила жюри украинского шоу "Голос"
Строительство мусоросжигательного завода в Минске поддержало Минприроды
В Берлине показали сцены из фильма по книге Алексиевич
В БрГТУ открылась новая учебная лаборатория с австрийским оборудованием
По следам ЧП в Столбцах: меры безопасности и дисциплины в школах Беларуси будут усилены
Прокуратура возбудила два уголовных дела по фактам вандализма в Куропатах