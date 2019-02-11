ГАИ Минска попросила не мешать снегоуборочным машинам

Во время непогоды автолюбителям лучше пересесть на общественный транспорт, считают в ГАИ. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Синоптики прогнозируют на ближайшие сутки в Минске сильные снегопады и увеличение снежного покрова до 5 - 6 сантиметров. Спецтехника уже выехала на улицы, но качественной уборке города могут помешать машины автолюбителей. Поэтому в столичном ГАИ просят водителей не мешать коммунальникам.

Водителям следует соблюдать правила остановки и стоянки авто, предупредили в УГАИ УВД Минского горисполкома. Для предотвращения ДТП следует соблюдать скоростные режимы, а для большей безопасности - увеличить дистанции между авто и боковые интервалы.

Выезжая на дорогу, водителям необходимо убедиться в исправности дворников, световых приборов и полностью очистить машину от снежной шапки. Во время движения не стоит допускать резких маневров, экстренного торможения. А лучше воздержаться от пользования личным транспортом в непогоду.

Особенно внимательным и осторожными, оберегая свою жизнь и здоровье, необходимо быть и пешеходам.

Экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи всем, добавили в ГАИ.