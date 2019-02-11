Ночью 12 февраля белорусы останутся без связи

Мобильные будут работать, как обычно, а вот стационарная связь может ночью не работать. Фото: pixabay.com.

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Пресс-служба «Белтелекома» в своем официальном аккаунте в Твиттере сообщила о возможных сбоях в работе телефонной связи ночью во вторник, 12 февраля.

Так, в ночное время у белорусов может не получиться позвонить с домашнего телефона. Дело в том, что на этот период в главном унитарном предприятии электросвязи страны запланировано проведение профилактических работ.

- Перерыв услуг телофонной связи возможен в период с 1.00 до 6.00. Однако периодичность перерывов телефонистики в сетях IMS/NGN - до 10 минут, - уточнили в «Белтелекоме».

Чтобы при необходимости в этот период все же дозвониться дежурным операторам экстренных служб, лучше звонить по спецномерам 101, 102, 103 и 104 с мобильных телефонов. Связь мобильных операторов профилактические работы никак не затронут.

Предупредите своих родных, особенно пожилых людей, о сбоях работы стационарных телефонов.