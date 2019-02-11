Суицид в Сморгони: неизвестная женщина погибла под колесами товарняка

Женщина стояла спиной к поезду и не реагировала на сигналы машиниста. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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Трагедия на железной дороге произошла в понедельник, 11 февраля, недалеко от Сморгони, сообщили ресурсу rh.by в ОВДТ Молодечненского района.

Под колесами товарного поезда, следующего по маршруту Молодечно - Кена, погибла женщина. Несчастный случай произошел на остановочном пункте «Молодежный» примерно в 6.30. Есть основания полагать, что произошедшая трагедия является суицидом.

- Женщина стояла прямо в колее, отвернувшись спиной к товарному поезду. Машинист подавал сигналы, но женщина на них не отреагировала, - цитирует газета Сергея Василевского, инспектора ОВДТ Молодечненского райотдела милиции.

В итоге движущийся состав смертельно травмировал пешехода. Женщина умерла на месте трагедии не приходя в сознание. Погибшую пока не удалось идентифицировать - при ней не было документов, по которым можно было бы узнать ее личность, возраст, место проживания.

По факту происшествия сотрудниками РОВД Сморгони проводится проверка.