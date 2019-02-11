Латвийца, который размахивал флагом СССР во время госпраздника, оштрафовали

Мужчина сказал, что и дальше будет махать советским флагом, когда ему вздумается

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В Юрмале осудили местного жителя, который нарушил законодательство, демонстрируя флаг СССР, сообщает DELFI.

На заседании суда Рижского района рассмотрели дело против латвийца, который 18 ноября 2018 года во время мероприятия ко Дню независимости страны, принялся размахивать советским флагом.

Известно, что сцена размещалась рядом с домом мужчины, поэтому, когда мероприятия начались, мужчина выглянул в окно и стал махать советским стягом. Полицейские немедленно направились в квартиру нарушителя, но он сначала не открыл входную дверь. А когда инспектор пришел во второй раз, мужчина, не стесняясь в выражениях, ответил, что будет размахивать флагом Советов и впредь, как только возникнет такое желание.

Сообщается, что в момент совершения правонарушения мужчина был нетрезв. В его крови обнаружено около 1,3 промилле. В суде на злоумышленника наложили штраф в размере 20 евро.

Напомним, что в Литве советская символика приравнена к нацистской и является запрещенной.