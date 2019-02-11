2019-02-12T09:25:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Латвийца, который размахивал флагом СССР во время госпраздника, оштрафовали

Мужчина сказал, что и дальше будет махать советским флагом, когда ему вздумается
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Нарушителя оштрафовали на 20 евро. Фото: astravolga.ru.Нарушителя оштрафовали на 20 евро. Фото: astravolga.ru.
Изменить размер текста:

В Юрмале осудили местного жителя, который нарушил законодательство, демонстрируя флаг СССР, сообщает DELFI.

На заседании суда Рижского района рассмотрели дело против латвийца, который 18 ноября 2018 года во время мероприятия ко Дню независимости страны, принялся размахивать советским флагом.

Известно, что сцена размещалась рядом с домом мужчины, поэтому, когда мероприятия начались, мужчина выглянул в окно и стал махать советским стягом. Полицейские немедленно направились в квартиру нарушителя, но он сначала не открыл входную дверь. А когда инспектор пришел во второй раз, мужчина, не стесняясь в выражениях, ответил, что будет размахивать флагом Советов и впредь, как только возникнет такое желание.

Сообщается, что в момент совершения правонарушения мужчина был нетрезв. В его крови обнаружено около 1,3 промилле. В суде на злоумышленника наложили штраф в размере 20 евро.

Напомним, что в Литве советская символика приравнена к нацистской и является запрещенной.

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Латвия »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Египетский журнал назвал белорусского дипломата "Послом года"
Минчанка скрывала от парня положительный ВИЧ-статус
Подозреваемый в убийствах в Столбцах не был под воздействием алкоголя, наркотиков и психотропов
Школьник из Пружан получил смартфон за три тонны макулатуры
В Кобрине автомобиль сбил школьницу
Минтранс предлагает разрешить ИП проводить гостехосмотр
Лукашенко и Путин в Сочи вместе покатались на лыжах
За взятку 23 тыс долларов в Минске задержан директор завода
В Гомеле столкнулись легковушки: два человека в реанимации
Организатора секс-вечеринок в Боровлянах обвиняют в изнасиловании
Ножи, боеприпасы и баллоны с газом. Минский метрополитен рассказал, что находят в сумках пассажиров
Лукашенко: Беларусь в Россию никогда не будет поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску
Лукашенко: Отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил
Дмитрий Песков: Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлятся «фактически целый день»
Конь поскользнулся, сани занесло: погиб шестилетний мальчик
Случайный знакомый пригласил девушку на кофе и украл у нее тысячу долларов
Минздрав: пострадавшие при нападении в столбцовской школе переведены в хирургическое отделение
ЧП в Гродно: три человека отравились угарным газом на пожаре в жилом доме
Мёртвые души: на гродненском предприятии четыре года начисляли зарплату умершему человеку
Кочанова о трагедии в Столбцах: Надо детей оторвать от компьютеров, где много негативной информации
Исследовать вызовы в информационной сфере: в Беларуси появился институт стратегических исследований
Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом
Комитет госконтроля предлагает поставить оценку белорусской медицине
Брестчанка покорила жюри украинского шоу "Голос"
Строительство мусоросжигательного завода в Минске поддержало Минприроды
В Берлине показали сцены из фильма по книге Алексиевич
В БрГТУ открылась новая учебная лаборатория с австрийским оборудованием
По следам ЧП в Столбцах: меры безопасности и дисциплины в школах Беларуси будут усилены
Прокуратура возбудила два уголовных дела по фактам вандализма в Куропатах