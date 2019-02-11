В Молодечненском районе у сельчанина изъяли больше полтонны браги

Чтобы вывезти самогонный аппарат с подворья понадобилась спецтехника. Фото: УВД Минского облисполкома.

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О незаконной алкогольной точке в деревне Белево в Молодечненском районе в милицию сообщили бдительные граждане, информируют в УВД Минского облисполкома.

Правоохранители отправились проверить данную информацию в субботу, 9 февраля, и выезд на место оказался ненапрасным. В хозпостройке на своем подворье местный житель оборудовал едва ли не мини-завод по производству самогона.

В сарае размещался громоздкий самогонный агрегат, а в большой емкости было около 540 литров браги.

- Чтобы вывезти со двора самогонный аппарат, потребовалась спецтехника, которую предоставило руководство местного агропредприятия. Брагу также изъяли и отправили на экспертизу, - объяснил Руслан Маньковский, замначальника Молодечненского РОВД.

Как известно, 58-летний сельчанин и раньше находился в поле зрения правоохранителей из-за изготовления самогона.

На мужчину составлено несколько административных протоколов, ему грозит до 30 базовых величин штрафа (свыше 760 белорусских рублей).