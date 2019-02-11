2019-02-12T09:22:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси во вторник, 12 февраля: сильный ветер и мокрый снег

Днем до +4 градусов
Надежда БУТОВИЧ
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В Беларусь возвращается снежная зима.В Беларусь возвращается снежная зима.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Февральская оттепель и бесснежная зима в южных регионах Беларуси, похоже, закончились. Во вторник, 12 февраля, практически по всей территории республики синоптики прогнозируют непродолжительные осадки в виде снега и мокрого снега, транслирует информацию belta.by.

Ночью термометры зафиксируют от минус 3 до плюс 3. В дневное время установится главным образом ветреная погода с мокрым снегом. Ветер будет с юга, но с неослабевающей силой будет менять направление на северо-западное. Порывы местами будут усиливаться до 14 метров в секунду, а в утренние часы и в первой половине дня в отдельных регионах едва не ураганные 15 - 18 метров в секунду.

В целом погода будет облачной с прояснениями. Из-за кратковременных осадков в виде мокрого снега и «около плюсовой» температуры - от -2 до +4 - на дорогах республики местами образуются гололедные участки.

Будьте внимательны! На трассах будет работать снегоуборочная техника!

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